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Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı - Son Dakika

Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı

11.02.2022 23:54
Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada işyeri yetkililerinden 4 kişinin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığı ifade edilirken soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 6 kişinin yaralandığı yangında işçilerden birinin ifadesi sonrası iş yerinde yapılan aramada alevlerden korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen yabancı uyruklu 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

VALİLİK: KENDİLERİNİ TUVALETE KİLİTLEYEN 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği'nden Güngören Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta bulunan 5 katlı tekstil İmalathanesindeki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, alevlerden korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen yabancı uyruklu 4 işçinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıklandı.

Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin iş yeri sahipleri gözaltına alındı

VAHİM OLAY İŞÇİNİN İFADESİ İLE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçemizin Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal edilen itfaiye ekipleri, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale etmişlerdir. Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir. Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu'nda verdiği ifadesinde; 'Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü' beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin iş yeri sahipleri gözaltına alındı

İŞ YERİ SAHİBİ 4 KİŞİ GÖZALTINA

Başsavcılığın açıklamasında 6 işçinin dumandan etkilenerek rahatsızlandığı, yabancı uyruklu 4 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarılarak "Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre işyeri yetkililerinden 4 kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin iş yeri sahipleri gözaltına alındı
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İstanbul Valiliği, Cumhuriyet, Yangın, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı - Son Dakika


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