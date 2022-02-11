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Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin başsavcılıktan açıklama - Son Dakika

Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin başsavcılıktan açıklama

11.02.2022 23:17
Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada işyeri yetkililerinden 4 kişinin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığı belirtilerek soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

İstanbul Güngören'deki bir tekstil imalathanesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 6 işçinin dumandan etkilenerek rahatsızlandığı, yabancı uyruklu 4 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarılarak "Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre işyeri yetkililerinden 4 kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin başsavcılıktan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin başsavcılıktan açıklama - Son Dakika
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