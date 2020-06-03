Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda çökme-1 - Son Dakika

Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.