Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda çökme-1 - Son Dakika
Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda çökme-1
Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi.
Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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3.06.2020 22:08:48. #1.13#
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