Güngören'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1)
2 saat önce
İstanbul DHAGüngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:33 Kaynak: DHA
DHA
Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahallede panik yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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