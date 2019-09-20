Son Dakika Haberleri: Güngören'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Güngören'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

1 saat önce

İstanbul DHAGüngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İstanbul DHA

Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahallede panik yaşandı.

Güngören'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:42 Kaynak: DHA
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