Güngören'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
1 saat önce
İstanbul DHAGüngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:42 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahallede panik yaşandı.
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