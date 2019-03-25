Son Dakika Haberleri: Güngören'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın (2)

Güngören'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın (2)

2 saat önce

GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Güngören'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın (2), System.String[]
GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın saat 10.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi, Başaran Sokak'ta binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın hidrantı önüne park eden bir araç ise itfaiye ekiplerine zorluk yaşattı.Park halindeki araç nedeniyle itfaiye ekipleri bir süre hidranta hortum bağlayamadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:25 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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