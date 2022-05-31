GÜNGÖREN'DE 5. KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN KADININ ESKİ EŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE 5. KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN KADININ ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

31.05.2022 19:23
GÜNGÖREN'DE 5. KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN KADININ ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

GÜNGÖREN'de, 5. kattaki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen ve hayatını kaybettiği ifade edilen Saadet Polat'ın (55)'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNGÖREN'de, 5. kattaki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen ve hayatını kaybettiği ifade edilen Saadet Polat'ın (55)'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saadet Polat'ın gözaltına alınan eski eşi Hüseyin Polat (51), 'Boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Öldüğü ifade edilen Saadet Polat'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri, Polat'ın eski eşi Hüseyin Polat ile gün boyu tartıştığını gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü. Ayrıca mahalle sakinleri Hüseyin Polat'ın oğlunun 'Babam attı. Tutuklayın kaçmasın' dediğini iddia etti. Gözaltına alınan Hüseyin Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

"OĞLUM BANA 'KADINI NEDEN ATTIN' DEDİ"Hüseyin Polat hakimlikte verdiği ifadesinde eşi ile arasında uzaklaştırma kararı olduğunu ancak görüşmeye devam ettiklerini ifade etti. Polat ifadesinin devamında, "Ben eşimin bir erkek ile ilişkisi olduğunu bir videodan anladım. Bu videodan dolayı eşimle aramda önce sözlü sonra fiziksel kavga oldu. Ben bıçağı elime aldım o bana saldırıyordu. Sonra birbirimizi banyoya ittik ve duşa kabinin plastiği kırıldı. Hem onu hem beni yaraladı. Sonra küçük oğlum zile bastı. Ben 'şu anda açamayız' dedim. Ortalığın kırık dökük halini görmesini istemedim. Bu konuşmadan sonra arkamı döndüğümde eşim koltukta yoktu. O sırada aşağıdaki insanların sesini duydum 'ambulans çağırın' diyorlardı. O an eşimin aşağıya atladığını anladım. Eşimin yanına gittim. Oğlum bana 'kadını neden attın' dedi.  Ben böyle bir şey olmadığını söyledim. Güngören Aile İçi Şiddet Birimi'nden alınan koruma kararından haberim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Hüseyin Polat, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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