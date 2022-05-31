Güngören'de 5. kattan düşen kadının eski eşi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de 5. kattan düşen kadının eski eşi tutuklandı

31.05.2022 18:14
Güngören'de 5. kattan düşen kadının eski eşi tutuklandı

İstanbul Güngören'de bir kadının 5. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan eski eşi tutuklandı.

İstanbul Güngören'de bir kadının 5. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan eski eşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün gece 55 yaşındaki Saadet P, 5. kattaki dairesinin penceresinden apartman boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Saadet P'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Saadet P'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kadın ile eski eşi Hüseyin P'nin gün boyu kavga ettiklerini belirledi. Ekipler bunun üzerine Hüseyin P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Hüseyin P, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Saadet P. ile görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

Saadet P'nin bir videosu nedeniyle kavga ettiklerini anlatan Hüseyin P, "Aramızda önce sözlü, sonra fiziksel kavga oldu. Ben bıçağı elime aldım, o bana saldırıyordu. Sonra birbirimizi banyoya ittik ve duş kabininin plastiği kırıldı. Hem onu hem beni yaraladı. Sonra küçük oğlum zile bastı. Ben, 'Şu anda açamayız.' dedim. Ortalığın kırık dökük halini görmesini istemedim. Bu konuşmadan sonra arkamı döndüğümde eşim koltukta yoktu." ifadelerini kullandı.

Sonrasında insanların sesini duyduğunu ve o an eşinin aşağıya atladığını anladığını iddia eden şüpheli, oğlunun kendisine 'Kadını neden attın?' dediğini, kendisinin de böyle bir şey olmadığını söylediğini belirtti.

Hakimlik, şüphelinin, "boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bursa'da 3 yaşındaki çocuk 5.kattan düştü: Hastaneye kaldırılan Ömer'in hayati durumu kritik Bursa'da 3 yaşındaki çocuk 5.kattan düştü: Hastaneye kaldırılan Ömer'in hayati durumu kritik Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de 5. kattan düşen kadının eski eşi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:35 Üzeri sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri aniden alev aldı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlara tepki gösterenler hakkında konuştu: Aç geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 19:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Güngören'de 5. kattan düşen kadının eski eşi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement