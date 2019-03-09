Son Dakika Haberleri: Güngören'de 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı.

Güngören'de 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı.

52 dakika önce

IHAAW134104-ASA/09-03-2019- Güngören'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Güngören'de 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW134104-ASA/09-03-2019

- Güngören'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 09.03.2019 13: 41: 04 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

Güngören, 3. Sayfa
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