Güngören'de 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı.
52 dakika önce
IHAAW134104-ASA/09-03-2019- Güngören'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
IHAAW134104-ASA/09-03-2019
- Güngören
'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 09.03.2019 13: 41: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:46 Kaynak: İHA
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