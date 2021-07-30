GÜNGÖREN'DE 7 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Güngören'de bir kısmı boşaltılmış olan 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cengiz Sokak üzerinde bulunan bir kısmı boşaltılmış, 7 katlı binanın çatısında çıktı. Yandığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler, çatıda soğutma çalışması yaparken binada hasar oluştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili çalışma başlattı.