GÜNGÖREN'DE 7'NCİ KATTAN CİP'İN ÜSTÜNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE 7'NCİ KATTAN CİP'İN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

31.01.2023 10:29

GÜNGÖREN'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, 7'nci kattan cipin üstüne düştü.

GÜNGÖREN'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, 7'nci kattan cipin üstüne düştü.

Mehmet Nezih Özmen Mahallesi Emek sokakta bulunan sitenin 7. katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi dün saat 17.00 sıralarında daireden atlayarak cipin üstüne düştü. Sesi duyan komşular dışarı çıktığında yerde yaralı halde yatan bir kişiyi ve tavanı parçalanmış aracı gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan vatandaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Site sakinlerinden Engin Kocagül, Burada komşumuzun oğlu 7'inci kattan aşağı, aracın üzerine düştü. Sonra ambulans geldi, olay yeri geldi, polisler geldi. Hastaneye kaldırdılar. İnşallah herhangi bir şey olmaz. Ağır yaralı gibiydi. Düştüğünü söyledi dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE 7'NCİ KATTAN CİP'İN ÜSTÜNE DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE 7'NCİ KATTAN CİP'İN ÜSTÜNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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