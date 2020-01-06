Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; sürücü yaralandı - Son Dakika

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Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; sürücü yaralandı
6 saat önce
GÜNGÖREN'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:18 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Güngören Tozkoparan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yolu tekrar trafiğe açmak için çalışması sürüyor.
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