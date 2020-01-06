Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; sürücü yaralandı - Son Dakika

Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; sürücü yaralandı

6 saat önce

GÜNGÖREN'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

GÜNGÖREN'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Güngören Tozkoparan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yolu tekrar trafiğe açmak için çalışması sürüyor.

Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; sürücü yaralandı

Tozkoparan, Güngören, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:18 Kaynak: DHA
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