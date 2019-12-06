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Güngören'de akü hırsızları böyle yakalandı

7 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GÜNGÖREN'de bir iş yerinden akü çalarak kaçan şüpheliler mahalle bekçileri ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Güngören'de akü hırsızları böyle yakalandı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GÜNGÖREN'de bir iş yerinden akü çalarak kaçan şüpheliler mahalle bekçileri ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin aracını uzun bir kovalamaca sonrası sıkıştıran polis ekipleri, araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilere ateş açtı. Olayda şüpheli O.K ayağından yaralanırken, S.G gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 05.00 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K, S.H, S,G isimli 3 şüpheli sahte plaka taktıkları kapalı kasa bir araçla, Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne gitti. Şüpheliler yanında getirdikleri levye ile iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. İş yerinden aküleri çaldıkları sırada mahalle bekçileri durumu fark etti. Mahalle bekçilerini gören şüpheliler geldikleri araca binerek kaçmaya başladı. Mahalle bekçileri durumu polise bildirdi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Sanayi Mahallesinden takibe aldıkları aracı kovalamaya başladı. Polis şüphelilerin aracını Davutpaşa Caddesinde bir iş yerinin önüne sıkıştırdı. Araçtan inen şüpheliler koşarak kaçmaya çalıştı. Polis 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilere ateş açtı. Olayda O.K ayağından yaralandı. O.K olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Şüphelilerden H.S yakalanarak gözaltına alınırken, S.G kaçtı.

Öte yandan o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin içinde olduğu araç polisin kovalamacası sırasında bir iş yerinin önünde sıkışarak duruyor. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilere polis ateş açıyor. Şüphelilerden biri yaralanarak yere düşüyor. Olay yerine çağırılan ambulansla yaralı hastaneye götürülüyor.

Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, aracın bagajında çok sayıda akü ve 2 levye buldu.

Polis S.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Güngören Sanayi Mahallesi, Güngören, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
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