Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı - Son Dakika

Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı
21.03.2021 18:39
Güngören'de aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 1'i yakalandı.
Güngören'de aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 1'i yakalandı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta Haznedar Mahallesi'nde 4 kişinin, aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar vermesine ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden T.O'yu yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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