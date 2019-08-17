GÜNGÖREN'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESEN KİŞİLER YAKALANDI

İstanbul DHA

Güngören park halindeki araçların lastiğini kestiği belirlenen 3 kişi kişi yakalandı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 kişinin lastikleri kestikleri günün gecesinde Serkan K. isimli bir kişiyi de silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Yapılan operasyonla yaralama ve lastik kesme olaylarına karışan 3 kişi gözaltına aldı.

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