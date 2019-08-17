Son Dakika Haberleri: GÜNGÖREN'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESEN KİŞİLER YAKALANDI
Son Dakika Güncel Haber

GÜNGÖREN'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESEN KİŞİLER YAKALANDI

57 dakika önce

İstanbul DHAGüngören park halindeki araçların lastiğini kestiği belirlenen 3 kişi kişi yakalandı.

GÜNGÖREN'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESEN KİŞİLER YAKALANDI, System.String[]

İstanbul DHA
Güngören park halindeki araçların lastiğini kestiği belirlenen 3 kişi kişi yakalandı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 kişinin lastikleri kestikleri günün gecesinde Serkan K. isimli bir kişiyi de silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Yapılan operasyonla  yaralama ve lastik kesme olaylarına karışan 3 kişi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:
-------
-Dün çekilen görüntüler


Emniyet Müdürlüğü, Güngören, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liverpool, Adrian'ı sakatlayan taraftarı UEFA'ya şikayet etti!
17 Ağustos'un yıl dönümünde korkutan İstanbul depremi açıklaması: Fırtına öncesi sessizlik Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 13:02:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNGÖREN'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESEN KİŞİLER YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]