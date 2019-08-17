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Güngören'de araçların lastiklerini kesen kişiler yakalandı

57 dakika önce

GÜNGÖREN'de park halindeki araçların lastiğini kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı.

Güngören'de araçların lastiklerini kesen kişiler yakalandı, System.String[]
GÜNGÖREN'de park halindeki araçların lastiğini kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 kişinin lastikleri kestikleri günün gecesinde Serkan K. isimli bir kişiyi de silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Yapılan operasyonla  yaralama ve lastik kesme olaylarına karışan 3 kişi gözaltına aldı.


Emniyet Müdürlüğü, Güngören, Serkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
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