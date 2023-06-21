Güngören'de asansör kazası: Teknik ekip çalışanı sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güngören'de asansör kazası: Teknik ekip çalışanı sıkışarak hayatını kaybetti

21.06.2023 17:26

Güngören'de bir tekstil atölyesinde bakım yapılan asansörün halatının kopması sonucu Kazım Soğancı hayatını kaybetti. Asansörün düşmesi sonucu teknik ekip çalışanı Soğancı sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güngören'de bakım yapılan asansörün halatının kopması sonucu36 yaşındaki Kazım Soğancı hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

KAPI İLE KABİN ARASINDA SIKIŞTI

Tekstil atölyesinin içerisinde bulunan asansörün bozulması nedeniyle teknik ekip çağrıldı. Ekiplerin bakım yaptığı sırada, iddiaya göre halatı kopan asansör düştü. O sırada asansör kapısı ile kabin arasında bulunan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Soğancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğancı'nın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güngören'de Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Güngören'de asansör kazası: Teknik ekip çalışanı sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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