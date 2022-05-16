GÜNGÖREN'DE BABA OĞUL KAVGASI...OĞLUNU EKMEK BIÇAĞIYLA KOVALADI - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE BABA OĞUL KAVGASI...OĞLUNU EKMEK BIÇAĞIYLA KOVALADI

16.05.2022 11:20

GÜNGÖREN'de baba ve oğlu arasındaki kavga, bıçaklı, sopalı saldırıya dönüştü.

GÜNGÖREN'de baba ve oğlu arasındaki kavga, bıçaklı, sopalı saldırıya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada, baba oğlunu bıçak ve sopayla sokağa kadar kovaladı. Mahallelinin araya girmesiyle sakinleştirilen baba, oğluyla birlikte polis merkezine götürüldü. Baba ve oğlu birbirlerinden şikayetçi oldu.

Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşanan olayda, oğlu ile kavga eden baba, ekmek bıçağı ve sopayla saldırdı. Babasından kaçan oğlu, mahalledeki markete sığındı. Oğluna saldırmaya çalışan baba, mahalle sakinleri tarafından durduruldu. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, baba ve oğlu polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GÜNGÖREN'DE BABA OĞUL KAVGASI...OĞLUNU EKMEK BIÇAĞIYLA KOVALADI
GÜNGÖREN'DE BABA OĞUL KAVGASI...OĞLUNU EKMEK BIÇAĞIYLA KOVALADI
GÜNGÖREN'DE BABA OĞUL KAVGASI...OĞLUNU EKMEK BIÇAĞIYLA KOVALADI
GÜNGÖREN'DE BABA OĞUL KAVGASI...OĞLUNU EKMEK BIÇAĞIYLA KOVALADI

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Polis, kavga, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE BABA OĞUL KAVGASI...OĞLUNU EKMEK BIÇAĞIYLA KOVALADI - Son Dakika


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