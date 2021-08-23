Güngören'de bakır atölyesine giren hırsızlar 200 bin TL değerinde bakır çaldı - Son Dakika

Güngören'de bakır atölyesine giren hırsızlar 200 bin TL değerinde bakır çaldı

Hırsızlardan polis çağıran vatandaşa pişkin cevap: "Çağır abla bir şey olmaz"

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

İSTANBUL - Güngören'deki bir bakır ham madde dükkanına giren hırsızlar çevredeki vatandaşların tepki göstermesine aldırış etmeden 200 bin lira değerindeki bakırı çalarak kaçtı. Hırsızlar 'polis çağırıyorum' diyen vatandaşa ise pişkin bir şekilde, 'Çağır abla bir şey olmaz' diyerek cevap verirken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, geçen hafta Perşembe günü sabah saat 05.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bakır ham madde dükkanına hafif ticari araç ile gelen hırsızlar dükkanın 5 kilidini kırarak kapısını açtı ve içeriden yaklaşık 1 buçuk ton bakır çaldı. Çalınan bakırların değerinin 200 bin lira olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Dükkandan gelen sesler üzerine balkona çıkan vatandaşların hırsızlara, 'Polisi aradım geliyorlar' demesi üzerine hırsızlar pişkin bir şekilde, 'Bir şey olmaz abla ya' diyerek cevap vermesi pes dedirtti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"7 yıllık emeğin 15 saniyede gitmesi gibi bir şey oluyor"

İş yeri sahibinin kardeşi Cihat Birdemir, "Dükkan sahibinin kardeşiyim. Saat 5 buçuk 6 civarıydı sabah namazından sonra. Komşular görmüş hırsızların siyah bir arabayla geldiği, 3-4 kişinin dükkanımızı soyduğu görülmüş. 5 kilit olmasına rağmen çok rahat tavırla soydukları komşular tarafından görülmüş. Bu kadar rahat takılmaları gerçekten çok dikkat çekici. Hatta bir komşumuz orada çağırdım polis geliyor demesi üzerine 'çağır abla bir şey olmaz' demesi. İçeride bakır hammaddesi bulunuyor. Yaklaşık 2 ton civarı bu da 200 bin liraya tekabül ediyor. 7 yıllık emeğin 15 saniyede gitmesi gibi bir şey oluyor. Umarım hırsızlar da malımız da bulunur" şeklinde konuştu.