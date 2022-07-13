GÜNGÖREN'DE BARIŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRIP 6 YERİNDEN BIÇAKLADILAR - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE BARIŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRIP 6 YERİNDEN BIÇAKLADILAR

13.07.2022 14:57

GÜNGÖREN'de Ali B. isimli 14 yaşındaki çocuk, arkadaşları tarafından barışma bahanesiyle çağrıldığı parkta, kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı.

GÜNGÖREN'de Ali B. isimli 14 yaşındaki çocuk, arkadaşları tarafından barışma bahanesiyle çağrıldığı parkta, kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı. Evinin önüne kadar kaçmayı başaran Ali B., saldırganlar tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Ali B., Parka gittiğimde iki kişilerdi, arkadan bir sürü kişi çıktı. Canımı kurtarmak için kaçtım, evimin kapısı önünde yakalayıp, bıçakladılar dedi.

Akıncılar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Ali B. arkadaşları tarafından konuşmak için evinin yakınlarındaki bir parka çağrıldı. Ali B. arkadaşlarıyla konuşurken, kısa süre sonra parka gelen kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Parktan kaçan Ali B. evinin önüne kadar gelebildi. Ancak evine giremeden saldırganlar tarafından vücudunun 6 yerinden bıçaklandı. Çevredekilerin de müdahale etmesine de izin vermeyen grup bıçak ve kemerle dakikalarca Ali B.?yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Ali B.'ye, 26 dikiş atıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, saldırı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CANIMI KURTARMAK İÇİN KAÇTIM

Saldırıyı anlatan Ali B., Daha önce bir arkadaşımla aramızda husumet vardı. Kendi aramızda kapatmıştık aslında ama sonra bir arkadaş geldi. Abilik, kabadayılık amacıyla gelmiş. Ortak nokta bulmak gibi bir niyeti varmış. Kendisini ilgilendirmeyen bir konuydu. Biz arkadaşımla konuşuyorduk, en son selamlaştık. Daha sonra bu çocuk arkadaşımın telefonundan beni aradı. Parka çağırdı ben de gittim. Parka gidince bir iki kişi gözüküyorlardı. Sonra arkadan bir sürü kişi çıktı. Biz karşı kaldırıma geçtik, gelin konuşalım diye. Sonra abileri bana saldırmak için geldi. Ben canımı kurtarmak için kaçtım. Evin kapısının önünde birisi koşup beni tuttu. Sonra diğerleri de geldi ve darbettiler. Biri bıçak çekti, 6 yerimden bıçakladı. 2-3 kere gidip gelip darbettiler. Sert bir şekilde yumruk attılar. Kemerlerle 15 kişi saldırdı dedi.

NE YAPMIŞ OLMALI Kİ BİR İNSAN BU HALE GETİRİLSİN

Ali B.'nin babası, Söylenecek çok şey var ama, söyleyemiyoruz. Bu işin sonuna kadar arkasında duracağız. Devletimiz zaten bu işin arkasında. Polisler araştırma yapıyor. Biz de sonuna kadar gideceğiz. Bunu yapanlar cezası neyse sonuna kadar çekecekler. Bir insanı bu hale getirebilmek için o insan ne yapmış olmalı. Diyecek kelime bulamıyorum. Video çekmişler ben izleyemedim. Yüreğim o videoyu izlemeye el vermedi. Konuşurken bile tuhaf oluyorum diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE BARIŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRIP 6 YERİNDEN BIÇAKLADILAR - Son Dakika
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