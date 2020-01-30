GÜNGÖREN'DE BETON MİKSERİ DEHŞETİ KAMERADA (1) - Son Dakika

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GÜNGÖREN'DE BETON MİKSERİ DEHŞETİ KAMERADA (1)
6 saat önce
Şahin BOZKURT / Güngören'de beton mikseri önündeki araca çarparak sürükledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT/ Güngören'de beton mikseri önündeki araca çarparak sürükledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı
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