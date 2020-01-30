GÜNGÖREN'DE BETON MİKSERİ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika

Güngören 'de beton mikseri çarptığı otomobili tramvay yolunun olduğu cadde boyunca sürükledi. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre 34 BHB 299 plakalı beton mikseri, 34 BHN 114 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle tramvay yolundaki direğe vurdu. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan, henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Beton mikserinin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sebebiyle Kabataş- Bağcılar tramvay hattında seferler Kabataş-Güngören arası yapıldı. Araçların tramvay hattından çekilmesi üzerine seferler normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikserinin önündeki araca çarpıp yoluna devam ettiği görülüyor. Kazayı gören vatandaşların kaçışmaları da görüntülere yansıyor.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Görgü tanığı Serhat Batur, "Biz içeride oturuyorduk bir baktım güm diye bir ses geldi dışarı çıktık. Karşıdaki arabada içinde yaralı vardı. Siyah bir araba kemeri bağlıydı sürücünün. Biz deprem oldu zannettik. Baya bir ses geldi." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Beton mikserinin çarpma anı

-Vatandaşların kaçışı

(CEP TELEFONU)

-Kaza yapan araçlar

-Yaralının kurtarılması

(AKTÜEL)

-Kazanın olduğu cadde

-Kaza yapan beton mikseri

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul