GÜNGÖREN'DE BIÇAKLI TRAFİK KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE BIÇAKLI TRAFİK KAVGASI KAMERADA

19.01.2023 10:56

GÜNGÖREN'de iddiaya göre, trafikte bir sürücü ile motokurye arasında 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı.

GÜNGÖREN'de iddiaya göre, trafikte bir sürücü ile motokurye arasında 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı. Kuryenin arkadaşlarının da katıldığı kavgada darbedilen otomobil sürücüsü bıçaklandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile motokurye arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya motokuryenin arkadaşları da katıldı. Sürücü 3 kişiye karşılık vermeye çalışırken, yumrukların hedefi oldu. Sürücü bu sırada bacağından bıçaklandı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi ise, sürücüye destek verip kuryeye yumruk attı. Kavga, çevredekilerin müdahalesi ile son buldu. Bacağından yaralanan sürücü, kendi imkanları ile hastaneye gitti. O anlar cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE BIÇAKLI TRAFİK KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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