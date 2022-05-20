Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar

20.05.2022 13:21
Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar

GÜNGÖREN'e tekstil malzemeleri almak için gelen A.B.'nin bin 500 eurosu, yanına gelerek 'Sizin de paralarınız tırtıklı mı, döviz bürosu kabul ediyor mu' diye soran şüpheliler tarafından el çabukluğuyla çalındı.

GÜNGÖREN'e tekstil malzemeleri almak için gelen A.B.'nin bin 500 eurosu, yanına gelerek 'Sizin de paralarınız tırtıklı mı, döviz bürosu kabul ediyor mu' diye soran şüpheliler tarafından el çabukluğuyla çalındı. O anlar güvenlik kamerasına da yansırken İran uyruklu 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 12 Nisan'da Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir otelin önünde gerçekleşti. Tekstil malzemesi almak için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu A.B., otelin önünde taksi beklerken biri kadın 3 kişi yanına yaklaştı. Gelen kişilerden biri A.B.'ye, para bozdurmak için döviz bürosu ve yemek yiyeceği bir yer sordu. Bu sırada cebindeki dolarları çıkaran şüpheli kişi, A.B.'ye paralarının üzerindeki tırtıklı damgayı göstererek 'Sizin de paralarınız tırtıklı mı, döviz büroları kabul ediyor mu?' diye sordu. Bu sırada A.B., cebindeki 4 bin 500 euro parayı çıkararak bakması için şüpheliye verdi. Şüpheli, elindeki paranın altından bin 500 euroyu el çabukluğuyla çalarak sakladı. Geri kalan paraları ise sahibine veren şüpheli yanındakilerle beraber olay yerinden ayrıldı. Odasına çıktığında parasının bin 500 lira eksik olduğunu gören A.B., polise giderek şikayetçi oldu. Paraları alan şüphelilerin İran uyruklu K.F. (52), M.N.(33) ile G.B.(37) isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Polis 3 şüpheliyi Zeytinburnu'nda gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin A.B.'nin yanına geldiği anlar bir işyeri kamerasına yansıdı. Kayıtlarda şüphelilerin A.B.'nin parasını aldığı anlar görüldü.


Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar
Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar
Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar
Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar
Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar
YORUMLAR
500
İran'da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı İran'da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı Çin Bankaları Nisan'da Net Döviz Alımı Bildirdi Çin Bankaları Nisan'da Net Döviz Alımı Bildirdi
Kaynak: DHA

Döviz, Nisan, Polis, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
13:16 PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi
13:12 Ekrem İmamoğlu yarınki CHP Maltepe mitingine çağırdı: Yeri göğü adalet diye inletelim!
13:06 Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi
12:56 Kim Jong-un'dan virüsle mücadele için üç öneri
11:04 Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
12:45 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile anlaşma sağladı
12:45 Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş
12:27 19 Mayıs'ta skandal görüntüler! Sporcusunun elenmesine kızan tekvando antrenörü, genç kıza tokat attı
12:03 Kadınların giyim tarzıyla ilgili bir skandal ifade de başhekim yardımcısından: Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar?
11:58 Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 13:29:19. #1.11#
SON DAKİKA: Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement