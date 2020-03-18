GÜNGÖREN'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR - 1 - Son Dakika

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GÜNGÖREN'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR - 1
6 saat önce
GÜNGÖREN'de bir binanın çatısında yangın çıktı.
GÜNGÖREN'de bir binanın çatısında yangın çıktı.
Güngören'de bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıyı saran alevler kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan çatıya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan çatı
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:30 Kaynak: DHA
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