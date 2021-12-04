Güngören'de bir binanın 3'üncü katında bulunan balkon çöktü - Son Dakika

İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan balkon çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Ak Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında bir anda çökme yaşandı. Balkondan kopan parçalar alt kata ve sokağa döküldü. O sırada sokakta kimsenin olmaması yaralanma veya can kaybını önlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina çevresini güvenlik şeritleriyle kapatarak yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı. Zabıta ekipleri tarafından bina boşaltılarak kapısı mühürlendi. Bina sakinlerinin Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi. Binanın akıbeti, belediye ekiplerinin bina üzerinde yapacağı çalışmanın ardından belli olacak.

Çöken balkonun bulunduğu evde yaşayan Salih Özdemir, "Biz 20 yıldır bu binada oturuyoruz. Ben bu evde 5 yıldır oturuyorum. Balkon çökme yaptı. Birazdan bina boşaltılacak" dedi.

"Aşağıda kimsenin olmamasına sevindik"

Dairenin mülk sahibi Lokman Göger, "Binanın balkonu çöktüğü için kiracı arkadaşlar mağdur olmuş. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Binanın boşaltılmasını talep ettiler. Bina boşaltılıyor ama arkadaşların mağduriyetini nasıl gidereceğiz? 30 yıllık bir bina burası. 1990'da yapıldı. Aşağıda kimsenin olmamasına sevindik. Şu anda zabıta arkadaşlar binayı mühürlüyor. Bina boşaltılacak. Bina yıkılacak mı, ne olacak? Benim için fark etmiyor. Kiracı arkadaşların mağduriyeti giderilsin" diye konuştu. - İSTANBUL