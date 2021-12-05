Üye Girişi
Güngören'de bir binanın 3'üncü katında bulunan balkon çöktü - Son Dakika

Güngören'de bir binanın 3'üncü katında bulunan balkon çöktü

05.12.2021 00:57
Güngören'de bir binanın 3'üncü katında bulunan balkon çöktü

İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan balkon çöktü.

İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan balkon çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Ak Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında bir anda çökme yaşandı. Balkondan kopan parçalar alt kata ve sokağa döküldü. O sırada sokakta kimsenin olmaması yaralanma veya can kaybını önlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina çevresini güvenlik şeritleriyle kapatarak yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı. Zabıta ekipleri tarafından bina boşaltılarak kapısı mühürlendi. Bina sakinlerinin Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi. Binanın akıbeti, belediye ekiplerinin bina üzerinde yapacağı çalışmanın ardından belli olacak.

Çöken balkonun bulunduğu evde yaşayan Salih Özdemir, "Biz 20 yıldır bu binada oturuyoruz. Ben bu evde 5 yıldır oturuyorum. Balkon çökme yaptı. Birazdan bina boşaltılacak" dedi.

"Aşağıda kimsenin olmamasına sevindik"

Dairenin mülk sahibi Lokman Göger, "Binanın balkonu çöktüğü için kiracı arkadaşlar mağdur olmuş. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Binanın boşaltılmasını talep ettiler. Bina boşaltılıyor ama arkadaşların mağduriyetini nasıl gidereceğiz? 30 yıllık bir bina burası. 1990'da yapıldı. Aşağıda kimsenin olmamasına sevindik. Şu anda zabıta arkadaşlar binayı mühürlüyor. Bina boşaltılacak. Bina yıkılacak mı, ne olacak? Benim için fark etmiyor. Kiracı arkadaşların mağduriyeti giderilsin" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, İtfaiye, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de bir binanın 3'üncü katında bulunan balkon çöktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Numan Kurtulmuş, vatandaşı heyecanlandırdı: Herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır 21:47 Numan Kurtulmuş, vatandaşı heyecanlandırdı: Herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü 17:54 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Son Dakika Haberleri
01:11 Merih Demiral geri dönüşün fitilini yaktı! Atalanta zirve yarışında Napoli'yi ezip geçti
00:39 Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal
00:01 Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
23:56 Sarallar suç örgütü üyesi başkası adına düzenlenen kimlikle ekiplere yakalandı
23:39 Didem Soydan havuzun içinde uzandığı pozuyla gündem oldu
23:38 İstanbul'da taksici dehşeti korkuttu! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti
23:20 Dünya bu golü konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında imkansızı başardı
22:50 Son Dakika: Mersin Valiliği, açıkladı: CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişi katıldı
22:49 Usta gazetecinin oğluyla Fatih Terim'in kızı tartıştı: Konuşmak için konuşma
22:42 Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan açıklama yaptı
Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti         
22:08
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!         
15:01
CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar         
13:58
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu! Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu!         
11:37
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket         
10:51
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 02:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de bir binanın 3'üncü katında bulunan balkon çöktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement