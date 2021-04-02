Son dakika haberleri! Güngören'de bir depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Güngören'de beş katlı binada, medikal eşyaların bulunduğu depo kısmında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hazinedar Mahallesi Bilge Sokak'taki 5 katlı bir binanın deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin medikal eşyaların bulunduğu belirtilen depodaki yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.