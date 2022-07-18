Güngören'de bir evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de bir evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

18.07.2022 16:09

Güngören'de gündüz vakti girdikleri evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheliden biri, kolundaki dövmeden tespit edilerek yakalandı.

Güngören'de gündüz vakti girdikleri evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheliden biri, kolundaki dövmeden tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede evin kapısını çeşitli aparatlar kullanarak açan ve içeri giren iki zanlının 50 bin lira, 100 avro, 200 dolar, bir adet dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyalarını alarak kaçtıkları anlaşıldı.

Evin çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, zanlıların olay yerinden bir taksiye binerek uzaklaştıklarını, daha sonra bir benzin istasyonunda durduklarını, burada da güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerini belirledi.

Kolundaki dövmeden hareket edilerek kimliği tespit edilen şüpheli N.A, dün Güngören'de gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kapkaç, evden hırsızlık gibi konulardan 29 suç kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de bir evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
16:10 Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:56:06. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de bir evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement