Son Dakika Haberleri: Güngören'de bir iş yeri dumanlar içinde kaldı
Son Dakika Güncel Haber

Güngören'de bir iş yeri dumanlar içinde kaldı

1 saat önce

Güngören'de 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın korkuttu.

Güngören'de 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın korkuttu. Yangın, saat 07.30 sularında Güngören Caddesi üzerindeki 4 katlı bir tekstil atölyesinin son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekstil makinelerinin bulunduğu katta henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden güvenlik görevlisi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bağcılar ve Güngören'den itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede içeride kimsenin olmadığı tespit edilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Paniğe kapılan iş merkezinin çalışanları endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangınla ilgili inceleme sürerken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Güngören'de bir iş yeri dumanlar içinde kaldı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
İtfaiye, Güngören, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:36:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güngören'de bir iş yeri dumanlar içinde kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]