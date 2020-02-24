Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

7 saat önce

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde plastik üretimi yapan bir binada sobadan yangın çıktı.

5 katlı binanın 4. katında ısı yalıtım malzemesi üretimi yapan bölümünde yangın nedeniyle solüsyon sıkışması sonucu patlama da gerçekleşti.

Yangının ardından binanın olduğu sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İşyerine ait bir minibüste de maddi hasar oluşurken, binada bulunan vatandaşlardan Ali Argun yüzünden yaralandı.

İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Malazgirt, Güngören, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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