Güngören'de bir diş laboratuvarında 15 Haziran'da meydana gelen olayda işyerine giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak çaldı. Sabah işyerini açan çalışanlar çelik kasanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdiler. Kasanın içinde yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

GÜNGÖREN'de bir işyerine girerek, para dolu kasayı çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GÜNGÖREN'DE İÇİNDE 500 BİN LİRA BULUNAN ÇELİK KASAYI KARTON KUTUYA KOYUP ÇALDILAR - Son Dakika

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