GÜNGÖREN'DE İÇİNDE 500 BİN LİRA BULUNAN ÇELİK KASAYI KARTON KUTUYA KOYUP ÇALDILAR - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE İÇİNDE 500 BİN LİRA BULUNAN ÇELİK KASAYI KARTON KUTUYA KOYUP ÇALDILAR

27.08.2022 11:01
GÜNGÖREN'DE İÇİNDE 500 BİN LİRA BULUNAN ÇELİK KASAYI KARTON KUTUYA KOYUP ÇALDILAR

GÜNGÖREN'de bir işyerine girerek, para dolu kasayı çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

GÜNGÖREN'de bir işyerine girerek, para dolu kasayı çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Güngören'de bir diş laboratuvarında 15 Haziran'da meydana gelen olayda işyerine giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak çaldı. Sabah işyerini açan çalışanlar çelik kasanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdiler. Kasanın içinde yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, işyerine gelen 4 hırsızın güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde hırsızların kasayı karton kutuya koyarak binadan çıkardıkları görüldü. Polis  şüphelilerin önce eşkallerini ardından yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirledi. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheliler Davut A.(29), İbrahim A.(30), İslam H.K.(19 ve Aytuğ A.D.(21) gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Davut A'nın daha önceden 27, İbrahim A.'nın 56 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE İÇİNDE 500 BİN LİRA BULUNAN ÇELİK KASAYI KARTON KUTUYA KOYUP ÇALDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE İÇİNDE 500 BİN LİRA BULUNAN ÇELİK KASAYI KARTON KUTUYA KOYUP ÇALDILAR - Son Dakika
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