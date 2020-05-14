Güngören'de bir kişi genç kızın yolunu kesip kabusu yaşattı, çalıştığı markete saldırdı - Son Dakika

Güngören'de bir kişi genç kızın yolunu kesip kabusu yaşattı, çalıştığı markete saldırdı

İSTANBUL - Güngören'de genç bir kız, evine gitmek istediği sırada başına bela olan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Saldırganın yolunu kesmesi üzerine çalıştığı markete sığınan genç kız korku dolu anlar yaşadı. Kızın peşini bırakmayan saldırgan marketi basarak camları kırdı.

Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir markette çalışan genç kız iş çıkışı korku dolu anlar yaşadı. Genç kız, akşam saatlerinde işten eve gittiği sırada, başına bela olan ve sürekli kendisini tehdit eden Cihan A. isimli gençle karşılaştı. Cihan A. genç kızın yolunu keserek tehditler savurdu. Genç kız ise çalıştığı markete doğru koştu. Kızı takip eden kişi markette kadar geldi.

Çalışanlar genç kızı içeri alıp kapıları kapattı

Genç kız çalıştığı iş yerine girerek arkadaşlarından yardım istedi. Kapıları kapatan çalışanlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Cihan A. da marketin kapısına dayanarak kapıyı yumruklamaya başladı. Olay yerine polis gelmeden saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Genç kız saldırgandan şikayetçi olurken polis ekipleri de saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.