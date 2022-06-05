Saldırıda Fatih E. yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda kurşun isabet eden park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güngören'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.