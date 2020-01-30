Güngören'de bir kişinin yaralandığı kaza, tramvay seferlerini etkiledi - Son Dakika
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Güngören'de bir kişinin yaralandığı kaza, tramvay seferlerini etkiledi

6 saat önce

Güngören'de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralanırken, tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

Güngören'de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralanırken, tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine giden şoförlerinin ismi öğrenilemeyen 34 BHB 299 plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden 34 BHN 114 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, mikser şoförü olayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Güngören Bağcılar arasında bir süre tramvay seferleri yapılamadı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Bu arada, beton mikseri şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güngören'de bir kişinin yaralandığı kaza, tramvay seferlerini etkiledi

Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:35 Kaynak: AA
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