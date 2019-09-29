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Güngören'de boş arazide ceset bulundu

23 dakika önce

Güngören'deki boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Güngören'de boş arazide ceset bulundu, System.String[]

Güngören'deki boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gençosman Caddesi Ensar Caddesi üzerindeki boş arazide, hareketsiz yatan bir kişi gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinde kimlik bulunmayan 30-35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin yanında bir tabanca bulan polis ekipleri, olayın cinayet mi intihar mı olduğunuaraştırıyor.

Olay yerindeki incelemelerin ardın cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

Güngören, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:20 Kaynak: AA
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