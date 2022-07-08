GÜNGÖREN'DE BU KADIN YÜZÜNDEN AIDS OLDUM DİYEREK DÖVDÜ - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE BU KADIN YÜZÜNDEN AIDS OLDUM DİYEREK DÖVDÜ

08.07.2022 16:03
GÜNGÖREN'DE BU KADIN YÜZÜNDEN AIDS OLDUM DİYEREK DÖVDÜ

GÜNGÖREN'de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, evini buldu.

GÜNGÖREN'de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, evini buldu. Ardından "Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler" diyerek kadını yerde sürükledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, buldu. Eninin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı. Kadını saçından tutarak yerde sürüklerken, "Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın" şeklinde bağırdı. Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE BU KADIN YÜZÜNDEN AIDS OLDUM DİYEREK DÖVDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE BU KADIN YÜZÜNDEN AIDS OLDUM DİYEREK DÖVDÜ - Son Dakika
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