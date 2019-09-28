Son Dakika Haberleri: Güngören'de bugün de parklarda yatanlar bulunuyor
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Güngören'de bugün de parklarda yatanlar bulunuyor

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, düne göre azalsa da bugün de çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor.

Güngören'de bugün de parklarda yatanlar bulunuyor, System.String[]

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, düne göre azalsa da bugün de çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor.

Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düne göre azalsa da bazı ailelerin geceyi geçirmek için çadır kurdukları görüldü. Vatandaşlar, çocukları depremden dolayı tedirgin olduğu için parkta kalmaya devam ettiklerini bildirdiler.

- İstanbul

İstanbul, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:02 Kaynak: DHA
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