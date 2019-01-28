Güngören'de Bulunan Bir Bira Fabrikasında Yangın Çıktı.
38 dakika önce
IHAAW120737-ASA/28-01-2019- Güngören'de bulunan bir bira fabrikasında yangın çıktı.
IHAAW120737-ASA/28-01-2019
- Güngören'de bulunan bir bira fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 28.01.2019 12: 07: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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