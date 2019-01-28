Güngören'de Bulunan Bir Bira Fabrikasında Yangın Çıktı.

IHAAW120737-ASA/28-01-2019- Güngören'de bulunan bir bira fabrikasında yangın çıktı.

IHAAW120737-ASA/28-01-2019



- Güngören'de bulunan bir bira fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 28.01.2019 12: 07: 37 TSI

NNNN - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı

68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!