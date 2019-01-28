Son Dakika Haberleri: Güngören'de Bulunan Bir Bira Fabrikasında Yangın Çıktı.

Güngören'de Bulunan Bir Bira Fabrikasında Yangın Çıktı.

34 dakika önce

Güngören'de bulunan bir bira fabrikasında yangın çıktı.

Güngören'de bulunan bir bira fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

İtfaiye, Güngören, 3. Sayfa
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