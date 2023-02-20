GÜNGÖREN'DE CADDE ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE CADDE ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

20.02.2023 10:47

GÜNGÖREN'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde ortasında kavga etmeye başladı.

GÜNGÖREN'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde ortasında kavga etmeye başladı. Bir süre sonra kavga sonlandı sanılırken, taraflardan biri bıçakla olay yerine geri dönerek diğer kişiyi yaraladı.

Güngören Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir AVM'nin önünde 18 Şubat Cumartesi saat 16.00 sıralarında iddiaya göre aralarında husumet olan iki kişi arasında kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Bir süre sonra taraflardan biri elinde bıçakla olay yerine tekrar geldi. Kavga ettiği kişiye doğru elindeki bıçağı defalarca sallayan kişi, husumetli olduğu adamı yaraladı.

Cadde ortasında kalabalığın içinde uzun süre devam eden kavga, yine çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan kişi ambulans hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kavga sonrası kaçan bıçaklı saldırganı arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE CADDE ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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