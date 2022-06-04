Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

04.06.2022 23:37

Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı Güngören'de sokakta bulunan bir kişi, araçla gelen şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Güngören'de sokakta bulunan bir kişi, araçla gelen şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde Fatih E. isimli şahıs, tanımadığı kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Plakası henüz bilinmeyen bir otomobille gelen saldırganlar, silahla arka arkaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ateş seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan Fatih E.'yi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, çevrede emniyet şeridi çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde cadde üzerinde bulunan 3 otomobile de kurşun isabet ettiğini tespit etti. Boş kovanları ve bazı delilleri toplayan ekipler, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Mahalle sakini Ercan Engin, "15-20 tane mermi vardı. 1 kişi yaralandı. Biz de arabamızın derdine düştük. 3 tane araç var. Kim olduğunu bilmiyoruz. Vurulanı ve vuranı tanımıyoruz. Ambulans geldi aldı götürdü" dedi.

Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

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Güngören'de silahlı saldırı: 1 yaralı Güngören'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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