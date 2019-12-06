Son Dakika Haberleri: Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı
Son Dakika Güncel Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı - Son Dakika

Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı

6 saat önce

GÜNGÖREN Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin, belediyede çalışanı Enes Turan'a, kendisini görmesine rağmen ayağa kalkmamasını gerekçe göstererek tuvalet önünde oturma cezası verdiği iddia edildi.

Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı, System.String[]
GÜNGÖREN Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin, belediyede çalışanı Enes Turan'a, kendisini görmesine rağmen ayağa kalkmamasını gerekçe göstererek tuvalet önünde oturma cezası verdiği iddia edildi. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Başkan Yardımcısı Turan görevden alındı.

Güngören Belediyesi Meclis Başkanvekili Ömer Lütfi Arı mecliste yaptığı konuşmasında, "Belediye Başkan yardımcılarımızdan birisi tarafından bir çalışanımıza asla tasvip edemeyeceğimiz bir ceza uygulanmış. Konu sosyal medyada geniş yer bulmuştur. Meclis başkanlık divanı olarak bu yapılanı en ciddi ifadelerle kınıyoruz. Benzeri durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bir sistemin oluşturulmasını da meclis olarak başkanlıktan talep ediyoruz" dedi.


- İstanbul
Veysel İpekçi, Enes Turan, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı!
Güngören Belediyesi'nde işçiye verilen ayağa kalkma cezasına AK Parti'den ilk yorum Oyuncu Ceren Hindistan, hafızasını sildirdiğini duyurdu ABD'li model Gigi Hadid, yatakta verdiği üstsüz pozuyla gündem oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 06:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]