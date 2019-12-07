Son Dakika › Güncel › Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı - Son Dakika
Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı
6 saat önce
GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI(çalışanın görüntüsüyle)
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:59 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI(çalışanın görüntüsüyle)
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi