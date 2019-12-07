Son Dakika Haberleri: Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı
Son Dakika Güncel Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı - Son Dakika

Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı

6 saat önce

GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI(çalışanın görüntüsüyle)

GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI(çalışanın görüntüsüyle)

Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:59 Kaynak: DHA
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