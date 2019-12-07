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Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı
6 saat önce
GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI(çalışanın görüntüsüyle)
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI(çalışanın görüntüsüyle)
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