Güngören'de cami minaresinin kurşun kaplamaları rüzgardan söküldü - Son Dakika
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Güngören'de cami minaresinin kurşun kaplamaları rüzgardan söküldü

6 saat önce

Gününgören'de bir camii minaresinin en üst kısmındaki kurşun kaplamalar şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü.

Güngören'de cami minaresinin kurşun kaplamaları rüzgardan söküldü, System.String[]
Gününgören'de bir camii minaresinin en üst kısmındaki kurşun kaplamalar şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Minarenin tepesinde asılı kalan kurşun parçaları itfaiyenin merdivenleri yetişmeyince alınamadı.

İTFAİYE MERDİVENLERİ PARÇALARA ULAŞAMADI

Güngören Mevlana Camii minaresinin dün gece esen şiddetli rüzgar nedeniyle kurşun kaplamaları yerinden söküldü. Minarenin tepesinde asılı duran kurşun kaplamaları cemaat öğle namazına giderken fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye merdiven aracı sevk edildi. Ancak gelen merdiven aracı minarenin tepesinde asılı duran kurşun levhalara ulaşamadı. Bunun üzerine daha uzun bir merdiven aracı çağırıldı. Ancak gelen araç da parçaların asılı olduğu yere ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

MİNAREYE İSKELKE KURULARAK PARÇALAR ALINACAK

Şiddetli rüzgardan dolayı yerinden sökülen kurşun levhaların söküldüğü minarenin altında herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı ve gerek insanların, gerekse arabaların parçaların düşme riski olan yerden geçmeye devam ettikleri görüldü. Tehlike arz eden parçaların minareye iskele kurularak alınmasına karar verildi.

"PARÇALAR GECE KOPMUŞ AMA BİZ ÖĞLEN NAMAZINDA FARK ETTİK"

Camii İmamı Muhammet Önalan, "Biz bu sabah geldiğimizde tam bakamamıştık, aslında camiye her geldiğimizde hem içeriyi hem de dışarıyı kontrol ederiz. Bu kez baktığımızda öğlen namazında fark ettik. Bakarken kurşun plakaların kırıldığını fark ettik. Bunun sabah veya gece olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü aşırı derecede bir rüzgar, fırtına vardı, halen de belli oluyor, hissettiriyor kendini. Burada önemli olan herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması, herhangi bir yaralanmaya sebep olmadı, çok şükür bundan dolayı mutluyuz. Biz gerekli yerlere haber verdik, itfaiye ekipleri geldi ancak merdiven kısa geldi. Daha uzun bir merdivenle tekrar buraya gelecekler. Kopan parça görmedik ama aslında kopsa bile yukarıda veya minarenin hemen dibine düştüğünü düşünüyoruz. Ondan dolayı şu anda herhangi bir yerde bir parça göremedik" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Mevlana Celaleddin Rumi, Güngören, İtfaiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:27 Kaynak: DHA
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