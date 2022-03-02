Güngören'de camide abdest alan kişinin çantasını çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Güngören'de camide abdest alan kişinin çantasını çalan hırsız kamerada

02.03.2022 14:13
Güngören'de camide abdest alan kişinin çantasını çalan hırsız kamerada

GÜNGÖREN'de, bir camide içinde 10 bin lira ve bin 500 dolar bulunan çantanın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'de, bir camide içinde 10 bin lira ve bin 500 dolar bulunan çantanın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Para dolu çantayı çalan kişi polis ekipleri tarafından Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 23 Şubat'ta Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir camide yaşandı. İddiaya göre, E.A. ismindeki kişi camide abdest alırken çantasını yere bıraktı. Bu sırada camiye gelen Hasan G., E.A.'nın yanına yaklaştı. Hasan G., içinde 10 bin lira ve bin 500 dolar bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada Hasan G.'yi Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Hasan G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARA ÇALDIĞI ANLAR KAMERADAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin caminin çevresinde dolaştığı, abdest alma yerinden çanta aldığı ve ardından uzaklaştığı görülüyor.


Güngören'de camide abdest alan kişinin çantasını çalan hırsız kamerada
Güngören'de camide abdest alan kişinin çantasını çalan hırsız kamerada
Güngören'de camide abdest alan kişinin çantasını çalan hırsız kamerada
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Akıncılar, Bağcılar, Polis, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'de camide abdest alan kişinin çantasını çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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