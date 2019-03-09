Güngören'de Çatı Yangını
1 saat önce
Güngören'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sıçrayan yangın, hasara neden oldu.
Güngören
'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sıçrayan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Akıncılar
Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken, iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:59 Kaynak: AA
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