Son Dakika Haberleri: Güngören'de Çatı Yangını

Güngören'de Çatı Yangını

1 saat önce

Güngören'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sıçrayan yangın, hasara neden oldu.

Güngören'de Çatı Yangını, System.String[]
Güngören'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sıçrayan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Akıncılar, İtfaiye, Güngören, Güncel
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