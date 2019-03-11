Son Dakika Haberleri: Güngören'de Çatı Yangını

Güngören'de Çatı Yangını

1 saat önce

Güngören'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Güngören'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güneştepe Mahallesi Konak Sokağı'nda tadilat yapılan 5 katlı binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, çatıda maddi hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çatı izolasyonunda kullanılan malzeme ve ekipmanlardan kaynaklandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:33 Kaynak: AA

Konak, İtfaiye, Güngören, Güncel
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