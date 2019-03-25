Son Dakika Haberleri: Güngören'de Çatı Yangını

Güngören'de Çatı Yangını

26 dakika önce

Güngören'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Güngören'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Başaran Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:06 Kaynak: AA

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