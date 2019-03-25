Güngören'de Çatı Yangını
26 dakika önce
Güngören'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güngören
'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Başaran Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:06 Kaynak: AA
Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi
Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller
65 Milyon Euroya Alınan Metrobüsler Kullanılmadan Hurdaya Çıktı